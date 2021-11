Al Cinelandia Gallarate stanno rinnovando tutti gli spazi interni

In molti hanno notato i lavori in corso per il rinnovo degli spazi del Cinelandia, il cinema multisala di Gallarate che appartiene a una nota catena, in molti si chiedevano cosa stesse succedendo.

È un rinnovo profondo della struttura, con molti spazi multifunzione: accanto al cinema vengono rinnovati gli spazi per la ristorazione e sono previste nuove “attrazioni” del complesso che viene ridenominato CinelandiaPark, sottolineando la pluralità di occasioni esistenti, oltre al cinema. Anche l’insegna era stata rinnovata e provvisoriamente coperta, uno degli elementi che aveva acceso la curiosità di chi passava in zona.

Il primo, nuovo spazio aperto è il nuovo Jungle Restaurant, uno spazio di ristorazione curioso (nella foto di apertura dell’articolo), improntato appunto ad atmosfere da giungla, anche con la simulazione del ciclo del giorno, dal tramonto all’alba.

All’interno del complesso di viale Lombardia a Gallarate sono previste poi anche altre attrazioni, dai simulatori in 3D ai giochi di luce e acqua (ridefinendo la funzione di due delle sale cinema), dall’area bambino a una “Gatorade Arena” con giochi di abilità. Al di là del Jungle Restaurant le nuove attrazioni dovrebbero essere aperte entro l’anno.