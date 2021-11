Al cinema Nuovo la storia di Gigliola Cinquetti e tanti appuntamenti per uno sguardo sul mondo

Dopo la collaborazione con Glocal, continua la programmazione di “Un posto nel mondo”, progetto costruito da tante associazioni varesine, che nei prossimi giorni è davvero ricca e articolata, con proposte che vanno dal documentario al reportages e al film di fiction. La manifestazione si propone di avvicinare un pubblico vasto ai temi della comunicazione sociale, attraverso il cinema e i linguaggi audiovisivi.

Oggi, giovedì, al Cinema Nuovo di Varese arriva “Non ho l’età”, diretto dal regista ticinese Olmo Cerri, che sarà presente in sala. Sulle note del famoso brano di Gigliola Cinquetti, un successo internazionale che entrò nel cuore degli italiani, il film racconta le vite di alcuni lavoratori emigrati in Svizzera, che il regista va a scovare oggi e che raccontano delle loro confidenze, scritte alla cantante diventata simbolo di una generazione, e dei sogni di tutti coloro che hanno lasciato il loro paese nella speranza di costruire un futuro migliore.

E’ una prima visione assoluta quella che viene presentata alla Sala Filmstudio 90 venerdì alle 21 (con la presenza dell’attrice Nadia Kirbout), sabato alle 18.30 e domenica alle 21: si tratta di L’afide e la formica, film di Mario Vitale che vede nel cast Giuseppe Fiorello, Valentina Lodovini e Cristina Parku. Racconta la storia di una giovane ragazza musulmana, alle prese con le difficoltà dell’integrazione e della passione per la corsa. Un’opportunità di riscatto le arriva quando l’insegnante di ginnastica, introverso e scorbutico, propone ai ragazzi di iscriversi a una corsa: il rapporto fra i due protagonisti darà a entrambi la voglia di mettersi alla prova, superando paure e pregiudizi.

Sempre sabato 20 novembre, ore 21, e domenica alle 18.30 il cineclub di via De Cristoforis propone Marx può aspettare di Marco Bellocchio, straordinario film dedicato al fratello gemello del regista, che si tolse la vita a 29 anni: una tragedia che nel film diventa confessione familiare straziante e lucidissima.

Si passa poi al Cinema Nuovo lunedì 22 novembre per un’altra prima visione per la nostra provincia, un documentario coinvolgente e ancora attuale che descrive un mese dentro la vita di un ospedale, nei giorni di emergenza pandemia e di picco per il Covid-19. Michele Aiello ha realizzato con grande determinazione Io resto, questo piccolo ma intenso ritratto filmato di questo tragico momento storico dove anche i piccoli gesti delineano domande di portata universale e il senso più profondo della cura. La serata, supportata dalla Cgil, vedrà la partecipazione di medici e operatori sanitari varesini.

Tanti gli appuntamenti ancora in cartellone, in questo percorso che si prolunga fino al 10 dicembre: segnaliamo il documentario Sembradores de vida, ambientato sulle Ande peruviane, che sarà proiettato a Saronno venerdì 26 novembre (al salone ACLI, ore 21, con ingresso libero) e sabato 27 novembre al Castello Monteruzzo di Castiglione Olona, dove saranno presentati anche alcuni progetti equo-solidali.

Per tutta la programmazione: www.filmstudio90.it.