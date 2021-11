Al circolo Cuac di Gallarate si presenta la “piccola poetica distribuzione”

Domenica 5 dicembre sarà una giornata di buoni sapori (in tutti i sensi) alla Cuac: il circolo Arci Cuac, in collaborazione con Distretto di Economia Solidale di Varese, propone una giornata dedicata alla Piccola Poetica Distribuzione Organizzata.

Prodotti buoni per il palato, ma anche per l’ambiente e per i lavoratori dell’agricoltura e della trasformazione.

L’appuntamento è a partire dalle 15, alla cooperativa di via Torino 64 a Gallarate: ci sarà il mercatino dei produttori e poi, dalle 17, la presentazione del progetto Piccola Poetica Distribuzione Organizzata.

Alle 18 la conclusione con aperitivo con degustazione, su prenotazione.

Ingresso gratuito. Per prenotazioni e informazioni scrivi a cuac.gallarate@gmail.com o chiamare il 3402375871 o sul sito Cuac.

Per partecipare all’evento, tranne che per il mercatino, è necessario, secondo le

disposizioni vigenti, essere provvisti di GREEN PASS.