Al collegio Rotondi si riflette sul futuro dopo la pandemia

Una pandemia che ha lasciato segni profondi nella nostra società. Per riflettere in modo attento su quanto è successo e sulle conseguenze che ci sono state, il Collegio Rotondi di Gorla Minore ha scelto di dedicare proprio a questo argomento gli incontri di “Convivio” di questo autunno 2021.

Venerdì 19 novembre si terrà infatti la prima di una serie di conferenze di approfondimento su diversi temi, sempre legati a quanto successo a livello mondiale. Ospite del primo incontro la professoressa Simona Beretta, docente ordinario di Politica Economica presso la Facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell’università Cattolica di Milano, che si soffermerà a riflettere sui “Nuovi modelli economici e dignità del lavoro”.

«La ratio che la guida è la seguente – scrivono gli organizzatori in una nota – la pandemia ha cambiato o sta cambiando qualcosa nella progettazione del futuro umano, a livello economico, politico e sociale, oppure è una parentesi e quindi il futuro sarà quello dettato dalle scelte di prima che vede emergere con prepotenza la disuguaglianza, tra le aree del mondo, tra gli Stati e, all’interno di essi, tra i gruppi e le classi? Si tratta di osservare dunque la realtà con uno sguardo che va oltre la contingenza di cui si occupano generalmente i media».

Un secondo incontro di terrà a gennaio, con relatore lo storico, Guido Formigoni e un terzo incontro si terrà invece a marzo, quando interverrà il sociologo Mauro Magatti.

«Gli incontri sono aperti a tutti e gratuiti e non hanno altro scopo di diffondere un’informazione che diventi conoscenza e che a sua volta contribuisca alla sapienza, che deve caratterizzare ogni essere autenticamente umano. Un po’ l’ideale di Dante (visto che siamo in pieno anno commemorativo dantesco) che ha scritto il Convivio per spezzare con tutti il pane della scienza».

L’appuntamento è per venerdì 19 novembre alle 21, presso l’aula magna del collegio Rotondi a Gorla Minore. L’ingresso alle conferenze è libero e gratuito, con Green Pass.

L’evento sarà visibile anche online, collegandosi sulla pagina Facebook del Collegio e su YouTube.