Al Luino piantati due Carpinus Betulus per la Giornata Internazionale degli Alberi

Valorizzazione, tutela e rispetto dell’ambiente sono temi che sembrano stare sempre più a cuore ai luinesi. In particolare a coloro che sul territorio, a contatto con la natura, ci lavorano tutti i giorni: come i tre Carabinieri Forestali della Stazione di Luino, promotori dell’iniziativa che si è tenuta oggi in occasione della Giornata Internazionale degli Alberi.

Questa mattina, alla presenza del sindaco Enrico Bianchi, alcune classi della primaria di Voldomino e tre rappresentanti del Tavolo di Lavoro per il Clima di Luino, i Carabinieri Forestali hanno raccontato dei due piccoli alberi Carpinus Betulus che avevano con loro, arrivati direttamente da uno dei vecchi centri per la conservazione della biodiversità del Corpo Forestale dello Stato, diventati ora Comando per la Tutela Forestale dei Carabinieri. Due piante selezionate e seguite con estrema cura, di 3-4 anni, che hanno poi trovato dimora nel Parco Margorabbia del paese lacustre, su suolo comunale. «Abbiamo scelto loro perché si prestano bene sia per l’area geografica, sia per le condizioni di suolo e luce», ha raccontato uno dei due Carabinieri. A questa spiegazione sono seguite le parole del sindaco Enrico Bianchi, parole di ringraziamento e vicinanza al tema, e quelle dei rappresentanti del Tavolo di Lavoro per il Clima che hanno spiegato ai bimbi come avvicinarsi maggiormente a questa realtà. «Ma attenzione – hanno continuato i due Carabinieri rivolgendosi ai bambini – sarete proprio voi a dovervene prendere cura. A dargli l’acqua e controllare che stiano bene. Sono più piccoli di voi e hanno bisogno di essere protetti e salvaguardati». Il tempo particolarmente uggioso non ha poi permesso a tutti i presenti di raggiungere il Parco Margorabbia ma la piantumazione è andata a buon fine.

A questo anche l’amministrazione di Luino ha preso parte: degli operai hanno messo una rete e un sostegno a protezione di questi ancora piccoli alberi e rinnovato l’impegno a prendersene cura, come hanno meravigliosamente fatto i bambini, accennando un sì con la testa.