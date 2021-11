Al Monastero di Cairate un mercatino di Natale con artigiani e produttori locali

Il mercatino di Natale torna ad animare il giardino del Monastero “Santa Maria Assunta”di Cairate.

Domenica 28 novembre dalle ore 10:00 alle ore 17:00 presso l’ex struttura religiosa di via Monastero 10, saranno presenti le bancarelle di artigiani e produttori locali.

Per i più curiosi è anche in programma alle 11:00 e alle 15:00 una visita guidata ad offerta libera all’antico Monastero, a cura della Pro Loco di Cairate. Per info e prenotazioni contattare mediciconlafricavarese@gmail.com entro giovedì 25 novembre).

Spazio anche ai più piccoli alle 10:30 e alle 15:30 con l’evento “Il gioco esclusivo gira colore” a cura della Fonderia delle Arti di Malnate.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Medici con l’Africa Cuamm e la Pro Loco di Cairate, con il patrocinio del Comune di Cairate.