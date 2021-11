Al via da lunedì 8 novembre le prenotazioni con il “bonus terme”

Si apriranno domani, lunedì 8 novembre, alle ore 12, i termini per presentare richiesta del “bonus terme”.

I cittadini potranno prenotare direttamente presso le strutture lo sconto del 100% sul prezzo d’acquisto dei servizi prescelti, fino a un massimo di 200 euro.

La prenotazione potrà essere effettuata contattando le terme via telefono, email o sito internet. La struttura dovrà a sua volta accedere alla piattaforma per la prenotazione e in seguito rilasciare l’attestato di prenotazione all’utente.

L’elenco delle Terme che aderiscono all’iniziativa e’ in continuo aggiornamento sul sito bonusterme.invitalia.it.

Non ci sono limiti di Isee o legati al nucleo familiare.

In Lombardia sono 9 le terme accreditate

Qc Terme Bormio – Bagni Nuovi (Sondrio)

Qc Terme Bormio – Vecchi (Sondrio)

Qc Terme San Pellegrino (Bergamo)

Bormio Terme (Sondrio)

Terme di Boario (Brescia)

Terme di Sirmione (Brescia)

Terme idroterapiche delle Saline di Miradolo (Pavia)

Terme di Rivanazzano (Pavia)

Terme di Trescore (Bergamo)

Ciascun cittadino maggiorenne ha a disposizione un solo bonus e avrà 60 giorni di tempo dalla data di emissione per iniziare i trattamenti.

Le risorse a disposizione per la misura agevolativa sono però limitate e sono pari a 53 milioni di euro.