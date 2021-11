Con Alberto Fortis il ricordo dell’11 settembre: è il nuovo brano di Mario Bargna “Settembre Oltreoceano”

“Settembre oltreoceano” è il nuovo singolo del cantautore lombardo Mario Bargna con il featuring di Alberto Fortis, in uscita in digitale oggi, lunedì 22 novembre e in radio a partire da venerdì 26: un brano che anticipa l’album che uscirà nelle prossime settimane e racconta il tormento vissuto in quella notte dell’11 settembre 2001, che l’artista ha conservato dentro un cassetto per vent’anni.

Bargna ha deciso di pubblicarlo oggi, impreziosito dalla voce e dalla grande esperienza di Alberto Fortis con la visione artistica del produttore Max Zanotti, per diffondere un messaggio di speranza, di consapevolezza per non dimenticare tragici momenti.

Il brano è stato presentato in anteprima durante il live di Alberto Fortis lo scorso 18 novembre in occasione della riapertura del Beatles Museum di Brescia in presenza del fondatore e presidente Rolando Giambelli, autore del libro “Twin Towers Forever”, opera che ha ricevuto riconoscimenti dalle istituzioni americane.

La collaborazione artistica tra Mario Bargna e Alberto Fortis si rinnova in questo progetto dedicato all’11 settembre. «Conosco Mario da diversi anni – racconta Fortis – e lo stimo per la sua particolarità artistica e per la persona che è. Non è la nostra prima collaborazione, ma questa canzone mi sembra la più a fuoco e matura nella sua produzione, con una tematica che mi tocca particolarmente e che aveva ispirato la mia canzone “Lettera a un Sogno”, dedicata all’11 Settembre Newyorkese. New York, città che mi sta nel cuore – prosegue – così come l’itinerario artistico e poetico di Mario. Anomalo e sui generis nel panorama pop attuale: esattamente ciò di cui abbiamo bisogno. Ciò che non succede per anni poi accade in un pomeriggio con il sole e i gabbiani che gli vanno incontro. E tu lo puoi fotografare perché lo meriti. Avanti tutta Mario!».

Settembre Oltreoceano è prodotta e suonata da Max Zanotti e Mario Bargna presso Spire Recording Studio (Ronago/CO) e masterizzata da Andrea De Bernardi presso Eleven Mastering (Busto Arsizio/VA). L’immagine di copertina è stata realizzata dal fumettista comasco Andrea Ferloni.