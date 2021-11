Albizzate pianta una nuova quercia al parco La Fornace per i bambini nati nel 2020

In occasione della giornata nazionale degli alberi il Comune di Albizzate ha organizzato un evento simbolico di speranza e rinascita con la piantumazione al Parco La Fornace di una nuova quercia per i bambini nati nel 2020. L’appuntamento è fissato per sabato 27 novembre alle ore 11 nella parte alta del Parco, con ingresso in via XXV Aprile.