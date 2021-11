Albizzate si tinge di rosso per ricordare la giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Le fontane della nuova piazza del paese di Albizzate rimarranno colorate di rosso per tutta questa settimana e sabato 27 verrà inaugurata davanti al Municipio, in piazza IV novembre, una panchina rossa in ricordo di tutte le vittime di femminicidio.

Una targa posta sulla panchina riporta una breve poesia di Alda Merini “Siamo state amate e odiate, adorate e rinnegate, baciate e uccise solo perché donne” ed il numero 1522, numero antiviolenza e stalking. Un simbolo pensato dall’Assessorato alle Pari Opportunità per aumentare in tutti la consapevolezza sul fenomeno della violenza di genere.

La poesia riassume in poche righe che la donna viene uccisa in quanto donna, una violenza che si manifesta silenziosamente nella vita quotidiana, a volte anche non compresa dalle vittime stesse.

L’inaugurazione è in programma per Sabato 27 alle ore 20.30 e sarà seguita da uno spettacolo teatrale in sala Piotti dal titolo “Io ti salverò” tratto dal libro “Quando l’amore uccide” di Antonio Piotti e Sara Mignolli un modo anche questo di riflettere sull’argomento.