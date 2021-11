Alessandro Bacuzzi nominato direttore del servizio di anestesia dell’Asst Sette Laghi

Alessandro Bacuzzi è il nuovo Direttore del Servizio di Anestesia e Gestione dei Blocchi operatori dell’ASST Sette Laghi.

Nato nel 1970, si è laureato a pieno voti in Medicina e Chirurgia all’Università di Pavia nel 1996 e ha conseguito la specializzazione in Anestesia e Rianimazione all’Università dell’Insubria nel 2001.

Dal 1999 è in servizio all’Ospedale di Circolo di Varese, dove, dal 2010 al 2020 è stato Responsabile delle S.S. Emergenza intraospedaliera e Trasporti sanitari medicalizzati. Dal dicembre 2020 ha assunto la guida come Responsabile del Servizio di Anestesia e Rianimazione di cui ora è diventato primario.

Dal 2008 è inoltre in forze all’AAT 118 Varese come anestesista rianimatore per mezzo di soccorso avanzato 2.

E’ componente della Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI), dell’International Neural Monitoring Study Group (INMSG) e dell’European Society of Anesthesia