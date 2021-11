Alessio Rovera: “Correre con la Ferrari è una cosa speciale. Spero di arrivare fino alle Hypercar”

Dagli esordi sui kart grazie alla passione trasmessa da papà Sergio fino alla recentissima firma del contratto per diventare pilota ufficiale della Ferrari in ambito GT. Alessio Rovera, 26 anni, si è raccontato in una intervista in diretta andata in onda oggi (giovedì 25 novembre) dalla redazione di VareseNews e condotta da Damiano Franzetti, responsabile del canale sport del nostro giornale.

Una chiacchierata che ha toccato diversi temi: dal punto di svolta della carriera di Alessio («Quello definitivo è stato lo scorso anno con la vittoria del campionato italiano GT Endurance che mi ha aperto le porte del Mondiale) all’emozione che suscita un circuito come Le Mans, dove il driver varesino ha vinto la 24 Ore nell’agosto scorso, fino parlare di futuro con il ritorno della Ferrari nella classe regina dell’endurance, la Hypercar, nel 2023 («Diventare pilota ufficiale di Maranello è importante in quest’ottica: siamo in nove per sei posti, bisognerà sgomitare per ottenere quei sedili»). Nel frattempo, l’anno prossimo, comincerà a gareggiare con i prototipi nel WEC, in classe LMP2.

Rovera, che lo scorso 6 novembre si è laureato campione del mondo endurance (WEC) di classe GTE AM, ha portato con sé il prezioso trofeo vinto a Le Mans e ha raccontato anche alcuni aspetti meno conosciuti del mondo delle corse. Dal suo programma di allenamenti quando è lontano dai circuiti all’importanza della tattica di gara fino alla gestione dei momenti di riposo durante le lunghe gare di durata che lo vedono protagonista. Per rivedere l’intervista completa è sufficiente cliccare sul video qui sotto.