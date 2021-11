Alfa e pescatori insieme per ripopolare con i pesci laghi, fiumi e torrenti del Varesotto

Trote, alborelle e persici, ma anche anguille e lucci per ripopolare laghi, fiumi e torrenti del Varesotto. Da oggi sarà un impegno anche di Alfa Srl, gestore del servizio idrico integrato della provincia di Varese grazie a una convenzione firmata questa mattina dal presidente della società idrica Paolo Mazzucchelli e dal presidente della sezione di Varese della FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) Franco Bertoni.

«Siamo partiti dal presupposto che siamo due realtà, ognuna nel proprio campo e per le rispettive competenze, che svolgono attività di interesse pubblico» – spiega il presidente di Alfa Paolo Mazzucchelli. «Il nostro lavoro ha effetti diretti e indiretti sui corpi idrici – prosegue Mazzucchelli – e la collaborazione con l’associazione dei pescatori ha lo scopo di ottimizzare i benefici per l’ambiente, in particolare quando dovremo intervenire con lavori e cantieri che possono interferire temporaneamente su fiumi e laghi. Con questa convenzione vogliamo dimostrare, ancora una volta, come il tema ambientale e la sua salvaguardia siano un motivo fondante per la nostra società».

La convenzione, della durata di tre anni prevede un finanziamento da parte di Alfa di 20.000 euro per il 2022: «Siamo consapevoli – dice Franco Bertoni, presidente della sezione FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) di Varese – che questo accordo di programma con la Società ALFA per il miglioramento ed il recupero ambientale su corsi d’acqua e laghi della provincia di Varese, sia un impegno non trascurabile, che tradotto in termini pratici, implica costi non preventivabili a priori».

«Siamo certi – prosegue Bertoni – che come sempre, abbiamo riposto “energie” per una fattiva collaborazione e ottenere risultati soddisfacenti per l’incremento del patrimonio ittico».

L’Associazione di pescatori sportivi della Provincia di Varese gestisce dal 1947 la pesca sportiva nelle acque convenzionate e nei diritti esclusivi di pesca di sua proprietà, organizzando anche l’attività agonistica e gestendo l’incubatoio ittico di Porto della Torre a Somma Lombardo. Alla sezione varesina sono affiliate 30 società di pescatori sportivi della Provincia di Varese, per un totale di oltre 4.000 associati.

Alfa Srl è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato in provincia di Varese. Il capitale è interamente pubblico e ne sono Soci 135 comuni della provincia, oltre alla Provincia stessa, e 8 comuni di province limitrofe. Attualmente la società gestisce 99 acquedotti comunali per un totale di oltre 580.571 cittadini serviti e più di 4.035 km di reti di distribuzione, 80 depuratori al servizio di oltre un milione di abitanti equivalenti, 3.544 km di reti fognarie per 134 comuni e 809.875.