Alla Basilica di San Vittore a Varese il concerto Danilo Rea, tra i più apprezzati pianisti italiani

Secondo appuntamento con la stagione musicale varesina: mercoledì 17 novembre alle 20.30 la Basilica di San Vittore ospita “Lirico“, un concerto unico, realizzato interamente con improvvisazioni al pianoforte sulle note dei capolavori del teatro d’opera lirico.

Protagonista è Danilo Rea, jazzista, fantasista e improvvisatore del pianoforte, con una formazione musicale che lo ha portato a collaborare come pianista di fiducia al fianco di Mina, Claudio Baglioni, Adriano Celentano e Gino Paoli.

Il concerto ruoterà intorno ai capolavori di Verdi, Bizet, Mascagni, Puccini, interpretati in chiave inedita: sarà in questo modo un omaggio al grande teatro d’opera, a pochi giorni dalla prima alla Scala.

Dopo il sold out del primo concerto, il secondo appuntamento della Stagione Musicale è quindi un’occasione unica per assistere all’esibizione di Danilo Rea, che ha collaborato con i più importanti musicisti jazz della scena italiana e internazionale, oltre ad essere il primo pianista jazz nella storia del Conservatorio di Santa Cecilia ad essere entrato nel corpo docente.

«La proposta artistica della Stagione musicale comunale è l’occasione di assistere alle opere classiche e liriche attraverso l’interpretazione di autori contemporanei di grande calibro – commenta l’assessore alla cultura Enzo Laforgia – Il ringraziamento va alla Basilica di San Vittore, che ospita i concerti di questa ventesima edizione, e al maestro Fabio Sartorelli, che da sempre cura la selezione degli autori».

Gli abbonamenti saranno in vendita al MIV – Multisala Impero Varese, in via Giuseppe Bernascone. Per informazioni è possibile chiamare il numero 0332.284004. Per informazioni e biglietti: https://stagionemusicale.it/.