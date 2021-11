Alla Protezione civile del Parco del Ticino la nuova sede all’ex fossa bustese di Lonate Pozzolo

Secondo uno schema di convenzione tra il comune di Lonate Pozzolo e il Parco del Ticino, siglata in un consiglio comunale di settembre, “l’ex fossa bustese” (in via San Siro) verrà utilizzata dall’ente parco per diverse attività: un sede locale della Protezione Civile del Parco del Ticino, con un centro di formazione per i volontari, un piazzale per l’atterraggio elicotteri, un bacino artificiale di accumulo acque per prevenzione e lotta agli incendi boschivi e alcune opere di contorno funzionali a tutta la struttura.

«Un intervento che, oltre che portare indubbi benefici al territorio, in quanto presenza del Parco, vigilanza e sicurezza, pone fine ad un lungo iter legato a quelle aree. Nate appunto come aree di escavazione, hanno espletato completamente il loro ciclo vitale e, come tutte le aree di quel tipo, era destinata ad una sistemazione definitiva coerente con la localizzazione dentro un parco naturale. Negli anni, dopo la cessazione dell’attività, l’area è passata nella disponibilità del Parco; già nei primi anni duemila era in corso il processo di valutazione e ripristino, interrotta poi, a partire dal 2008 e per quasi dieci anni, da attività giudiziarie pertinenti alle movimentazioni già effettuate», si legge nella comunicazione.

Infatti, risale al 2018 la relazione di progetto per l’area di recupero, che è poi passata al vaglio del Parco, e alla proposta di convenzione che si è andata ad approvare.

Un lungo iter, «che aveva una strada tracciata ben precisa, da tempo, e che portiamo finalmente a conclusione dopo questi anni di fermo, soprattutto in funzione della destinazione prescelta, coerente con il territorio e la sua natura, e a tutto vantaggio della popolazione residente, grazie alla sinergia tra comune e Parco del Ticino».