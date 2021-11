Alle Acli di Gallarate una serata per capire la riforma della sanità lombarda

Il Comitato per il diritto alla salute del Varesotto e le Acli di Gallarate organizzano lunedì 29 novembre 2021 un incontro pubblico per conoscere e approfondire la riforma della legge 23/2015, quella che definisce l’organizzazione del sistema sanitario in Lombardia.

L’appuntamento è alle ore 21.00 presso la sala Rimoldi alle Acli di Gallarate in via Agnelli 33. L’incontro vede la partecipazione di Vittorio Agnoletto, medico e docente di “Globalizzazione e politiche della salute” all’Università degli Studi di Milano.

«La serata sarà un utile momento per comprendere cosa viene modificato nella legge 23/2015 (la cosiddetta riforma Maroni) e come ciò inciderà sulla sanità pubblica e sul nostro diritto alla cura e alla salute» dicono Comitato e Acli gallaratesi.

«Sarà anche l’occasione per conoscere le proposte avanzate dalla Campagna Dico 32, che raggruppa comitati, gruppi, associazioni che a livello locale e nazionale operano in difesa del diritto alla salute. Fra quanto ritenuto necessario per una sanità pubblica di qualità che risponde ai bisogni dei cittadini e delle cittadine, si chiede una medicina territoriale basata sui distretti, sull’integrazione dei servizi sanitari e sociali, sulla prevenzione e su ruoli ben definiti fra ospedali e case della comunità, sulla partecipazione delle amministrazioni locali e dei cittadini e cittadine».

La partecipazione è ammessa con green pass. E’ gradita la prenotazione alla mail gallarate@aclivarese.it