Alle scuole Bertacchi di Busto Arsizio è stata inaugurata la nuova aula Innovativo-Creativa

Sono stati gli stessi alunni delle scuole Bertacchi a presentare ai genitori e alla stampa la nuova aula Innovativo-Creativa. Con grande professionalità e creatività hanno mostrato cosa potranno imparare grazie a questo nuovo spazio attrezzato di tablet, lavagna lim, computer portatili e bee-bot (piccoli robot a forma di ape).

L’inaugurazione è avvenuta questa mattina, giovedì, al piano terra della scuola di via Pindemonte con la dirigente Fabiana Ginesi che ha tagliato il nastro insieme alle insegnanti che si sono occupate del progetto. Il battesimo di questo nuovo laboratorio è stato preceduto da un balletto eseguito da un gruppo di alunni.

«Stay hungry, stay foolish» è lo slogan preso in prestito dal famoso discorso di Steve Jobs, scelto dalle docenti per trasmettere ai piccoli studenti l’importanza di coltivare la propria fame per la scoperta, insieme ad una buona dose di “follia” creativa che permetterà loro di ragionare anche fuori dagli schemi.

La dirigente ha voluto ringraziare tutti coloro che si sono impegnati nella realizzazione dell’aula: «I bambini di quarta A e B ci hanno presentato tutte le potenzialità di questo spazio nuovo e lo hanno fatto anche danzando in modo spumeggiante. Grazie in primis alla maestra Sara Pecora che ha seguito e generato tutto il progetto, alla maestra Nora per l’organizzazione dell”inaugurazione ed alle docenti Adele, Marilena e Maddalena che hanno dato un supporto prezioso per la realizzazione della mattina. Un ringraziamento alla collega Laura Ceresa, ai genitori presenti ed alla stampa che parla di una scuola che cresce».