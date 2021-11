“Alzheimer, Badanti, caregiver e altre creature leggendarie” alla biblioteca Bruna BrambillaANTI, CAREGIVER E ALTRE CREATURE LEGGENDARIE”

Proseguono gli incontri in streaming promossi dalla Biblioteca “Bruna Brambilla” dell’Istituto Anna Frank di Varese. Il prossimo appuntamento è per giovedì 2 dicembre alle ore 17 e 45 con la presentazione del libro della psicologa Eleonora Belloni “Alzheimer, Badanti, caregiver e altre creature leggendarie” Dialogo tra l’autrice e la psicoterapeuta Barbara Furlan. Partecipano “Alzhauser Caffè” di Saronno e “Varese Alzheimer”. Per la diretta cliccare qui

IL LIBRO (in allegato la copertina) Il progressivo invecchiamento della popolazione si accompagna ad un aumento esponenziale delle malattie ad esso correlate, in particolare le demenze. Accade spesso che sono le famiglie a farsi quasi totalmente carico della cura dell’anziano malato. Si tratta di un impegno che richiede ai familiari ingenti costi in termini economici, fisici e psicologici. Le dimensioni del fenomeno sono tali da far presumere che si tratterà di una delle più importanti emergenze che i sistemi sanitari dovranno affrontare nel prossimo futuro. L’autrice del libro mette a confronto le voci dei principali caregiver (familiari e badanti), per analizzare quali siano gli orizzonti comuni e quali criticità possano emergere dalla condivisione di un’esperienza così complessa e totalizzante come la cura di una persona con demenza.

Il libro si rivolge al lettore che ha esperienza di cura affinché abbia la possibilità di immedesimarsi nelle parole di altri caregiver e scoprire così nuovi punti di vista, ma permette anche al lettore che delle demenze conosce poco di avvicinarsi a questo mondo inesplorato, averne meno paura e poter imparare dalle incredibili esperienze di vita di queste persone. Le riflessioni che ne emergono oltre ad offrire interessanti spunti per orientare nuovi servizi e proposte di intervento, aiutano ad abbattere il muro di isolamento che circonda i malati di Alzheimer e i pregiudizi che ancora accompagnano questa malattia.

__________________________

Eleonora Belloni

“Alzheimer, Badanti, caregiver e altre creature leggendarie”

pp.286

euro 24

Il Pensiero Scientifico Editore, 2019