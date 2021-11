Anziano inciampa e rimane chiuso nel cimitero di Busto: recuperato dai vigili del fuoco

Un anziano di 76 anni è stato soccorso a Busto Arsizio, dopo esser rimasto chiuso nel cimitero.

L’uomo è caduto all’interno del camposanto e con un po’ di fatica, sanguinante al volto, ha raggiunto l’ingresso su via Favana. Qui però ha trovato il cancello chiuso, essendo scattato nel frattempo l’orario di chiusura.

Si è reso dunque necessario l’intervento dei vigili del fuoco, affiancati da personale della Polizia Locale: la squadra di Busto è intervenuta sul posto, un operatore ha scavalcato il muro di cinta del cimitero e ha azionato il pulsante dell’uscita d’emergenza, consentendo così il recupero dell’uomo.

Il 76enne è stato portato in ospedale a Busto: per quanto un po’ provato non è in cattive condizioni.