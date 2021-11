Arianna Castiglioni giù dal podio agli Europei in vasca corta: è quinta nei 100 rana

Un po’ di amarezza per la finale dei 100 metri rana femminili agli Europei in vasca corta di nuoto a Kazan per Arianna Castiglioni.

La bustocca, che si è presentata all’ultimo atto continentale con il migliore tempo assoluto (1’04″31 nuotato in semifinale dopo il 1’04″40 delle batterie), non si è ripetuta in finale chiudendo con un quinto posto amaro (1’04″75 il crono finale). La medaglia d’oro è stata comunque italiana, con Martina Carraro che ha vinto con 1’04″01. Per Arianna invece

La bustocca tornerà in vasca sabato 6 novembre per le batterie dei 50 rana.

Intanto sono iniziati gli Europei anche per Nicolò Martinenghi che nelle batterie della mattina dei 100 rana ha chiuso con il secondo tempo assoluto (56″39) dietro solo al bielorusso Ilya Shymanovich (56″04). Alle 17.43 ora italiana le semifinali mentre la finale è in programma giovedì 4 novembre alle 18.41 ora italiana.