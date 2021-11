In arrivo i nuovi corsi della Scuola Teatrale Città di Varese – Anna Bonomi

A Varese è ricominciata la stagione teatrale e la Scuola Teatrale Città di Varese – Anna Bonomi riapre le sue porte: mercoledì 3 novembre alle 19, presso le Cantine Coopuf in via De Cristoforis 5, si terrà l’openday di presentazione dei corsi di teatro per la stagione corsi 2021/22 . La serata si aprirà con un aperitivo durante il quale sarà possibile incontrare i docenti dei corsi in partenza.

Cosa prevede per quest’anno il calendario delle lezioni della scuola? Si parte con “IMMERSIONE”, il corso di avviamento all’espressività attoriale tenuto da William Cisco e Clarissa Pari, attrice ed educatrice esperta di teatro didattico, che insieme condurranno un gruppo di giovani aspiranti attori verso una maggiore consapevolezza di sé attraverso l’analisi di testi e la ricognizione delle prime abilità base dell’attore: voce, gesto ed espressione. Il corso, di durata annuale, si terrà ogni martedì dalle 20 alle 22 a partire dal 9 novembre fino al mese di maggio.

Michele Todisco e Andrea Minidio condurranno il corso intitolato “CLIO”, un percorso di ricerca, analisi e scrittura che coniuga il teatro di narrazione con la storia locale, in collaborazione con il Centro di ricerca in mass media e società sotto la direzione scientifica dei docenti del corso di laurea in Storia e storie del mondo contemporaneo Antonio Orecchia e Katia Visconti dell’Università dell’Insubria. Il corso è aperto ad aspiranti narratori e ricercatori e si terrà ogni lunedì dalle 20 alle 22 da novembre a maggio presso le Cantine Coopuf a partire dall’8 novembre.

Con il corso avanzato “ROMEO E GIULIETTA”, la docente Sarah Collu propone un percorso di approfondimento delle tecniche attoriali consolidate, attraverso lo studio della più famosa tragedia d’amore di Shakespeare in chiave sperimentale, con un focus specifico sul gesto e sul movimento dei corpi nello spazio scenico. Il corso partirà il 10 novembre, ogni mercoledì con orario 20-22.30, fino alla messa in scena prevista per giugno 2022.

La STCV non propone solo corsi, ma anche laboratori e seminari, che troveranno spazio nella presentazione dell’offerta formativa di questa stagione, a partire da Theatre & Therapy, un workshop condotto dalla docente Valentina Vannetti, psicologa, psicoterapeuta, attrice ed educatrice alla teatralità: un progetto di teatro sociale terapeutico, che utilizza le tecniche teatrali provenienti dalla drammaterapia e dal teatroterapia, dal teatro sociale, dal playback theatre, dal teatro dell’oppresso.

La partecipazione all’openday è aperta e gratuita, con gradita prenotazione e obbligo di green pass valido.

Per ogni informazione e per prenotare si prega di scrivere una mail a coopufteatro@gmail.com o un messaggio al 3407307802.