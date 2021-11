Tra arte e teatro, il progetto di Auser Gallarate vince il bando sugli interventi sociali

Il progetto di Auser Gallarate “Alla finestra da spettatori a protagonisti” si è aggiudicato il bando di Fondazione Comunitaria del Varesotto sugli interventi sociali.

L’associazione anziani ha lavorato insieme al Comune di Gallarate, ente capofila, in partenariato con l’associazione Parkinson Insubria di Cassano Magnago e il museo Maga.

Il progetto propone percorsi che mirano ad accrescere le capacità espressive di un pubblico trasversale per età, attitudini e competenze, che ha attraversato e sta ancora attraversando momenti di interruzione della socialità, col rischio di vedere compromessa la qualità della vita di ognuno.

Il cuore è la compresenza di attività differenti che includono arti visive, teatro e sostegno psicologico e che, attraverso l’osservazione, l’elaborazione e la sperimentazione permettano a ciascuno di diventare da spettatore a protagonista, individuando nella propria dimensione personale e sociale qualcosa di curioso e inaspettato che valga la pena di approfondire.

Durante e dopo il lockdown tutti si sono confrontati con dei minus inattesi che, osservati da fuori con occhi attenti, possono favorire una diversa sensibilità a piccoli o grandi disallineamenti dalla tradizionale idea di benessere. Per un nuovo patto con sé stessi e nel sociale, non basta essere spettatori di quanto accade ma protagonisti di un cambiamento individuale e condiviso. Per citare il maestro Manzi, “Non è mai troppo tardi”.

Il programma

Il fitto programma del progetto dedicato a persone dagli 11 anni in su prevede 40 incontri e 45 laboratori tra cui un ciclo di conferenze introduttive ai linguaggi dell’arte a cui seguono workshop artistici e teatrali per tutti, incontri di sostegno psicologico per caregiver e laboratori di stimolazione cognitiva e attenzione motoria per persone affette da Parkinson e ancora laboratori creativi per studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Le iniziative si svolgeranno nelle sedi dei partner di progetto tra novembre 2021 e dicembre 2022, secondo il calendario predefinito e saranno di volta in volta comunicate alla cittadinanza.

La partecipazione è libera e gratuita nei limiti di capienza di ciascuna attività (per prenotarsi mandare una mail a progettoallafinestra@gmail.com).