Artigianato, cultura e giochi: una domenica di festa e solidarietà a Cairate

Domenica 28 novembre dalle ore 10 alle 17, il Mercatino di Natale di Cairate, nel giardino del Monastero di Santa Maria Assunta, offre molteplici occasioni per stare insieme in allegria e condividere bellezza e solidarietà. Il ricavato dell’iniziativa, promossa da Comune e ProLoco di Cairate assieme alla Fonderia delle Arti, sarà destinato alla costruzione di un nuovo Polo materno infantile dell’ospedale di Linde, in Mozambico, per l’associazione Cuamm – Medici con l’Africa.

Per tutta la giornata tantissimi prodotti artigianali progettati dagli artigiani della Fonderia e produttori locali, con possibilità di visite guidate di un’ora, a offerta libera, alla scoperta di spazi e storia del Monastero, sia al mattino alle ore 11 e poi nel pomeriggio alle ore 15 (è necessaria la prenotazione scrivendo a mediciconlafricavarese@gmail.com entro giovedì 25 novembre).

Per i più piccoli invece doppio appuntamento con il Giracolore, un gioco esclusivo della Fonderia delle Arti di Malnate proposto ai bambini sia al mattino alle 10.30 sia nel pomeriggio alle 15.30.

La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative anticovid-19.

In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

Le aree di sosta consigliate sono in piazza Donatori del sangue e in via Pontida.