Asfaltature sul ponte del Vivirolo a Varese, quartiere di Giubiano in tilt

Mentre ancora si attendono le code nel quartiere di Bosto, quando via sant’Imerio verrà parzialmente chiusa al traffico, un altro quartiere di Varese questa mattina si è trovato nel caos: quello di Giubiano.

Il motivo proviene da qualche centinaio di metri più in là del quartiere, che ospita l’ospedale del ponte e la Camera del Lavoro: sono infatti iniziati i lavori di riasfaltatura del ponte del Vivirolo in via Rodari, che rappresenta, per chi arriva da viale Belforte, una valida alternativa al centro per arrivare alla zona degli ospedali. Nei giorni scorsi la strada, che era aperta a senso unico alternato, avevano già dato problemi, ma nel periodo del “ponte dei morti” la strada, anche se dissestata, era stata riaperta al traffico.

Ora, con l’inizio della riasfaltatura vera e propria e la nuova (un po’ inaspettata) chiusura di una carreggiata, ha costretto le auto in arrivo a disperdersi nel quartiere: sono state rilevate code in via Maspero, in via Leonardo da Vinci, in via Nino Bixio. Oltre naturalmente alle code al Vivirolo stesso e in viale Belforte. I lavori di asfaltatura dureranno qualche giorno: poi, almeno in zona Vivirolo-Belforte, le cose dovrebbero tornare normali.

A Giubiano invece piazza Biroldi si prepara ad essere interessata dai lavori che preludono alla sua pedonalizzazione: questa mattina infatti sono comparsi i cartelli di divieto di sosta in metà della piazza che dà sull’ospedale del Ponte.

Nel frattempo, e considerata la situazione, è stata posticipata la chiusura di via Sant’Imerio, a cui si dovrebbe procedere nella giornata di domani: stamattina, considerati i tanti avvisi giunti nei giorni scorsi, paradossalmente il traffico in quella zona era più fluido del solito.