Astuti: “Vaccini nei supermercati o nella metro? Sarebbe meglio riaprire gli hub”

“Vaccinazioni nei supermercati e nel metro? Ho seri dubbi che agli annunci seguiranno i fatti. Abbiamo già visto com’è finita la storia delle vaccinazioni in azienda, o anche quella della vaccinazione nelle farmacie, che ne ha coinvolte una minima parte e per poche iniezioni al giorno. Invece di annunci roboanti Moratti e Bertolaso farebbero bene a riaprire a pieno regime gli hub vaccinali, anziché chiuderli come hanno fatto finora. La somministrazione della terza dose è un’altra operazione di massa, non diversa dalla prima e seconda dose, e non si capisce perché bisognerebbe cambiare modello rispetto al piano vaccinale nazionale del generale Figliuolo. A meno che non sia a soli fini mediatici, cosa in cui Moratti e Bertolaso eccellono.”

Lo dichiara il capodelegazione in commissione sanità Samuele Astuti.