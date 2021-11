In aumento i pazienti positivi negli ospedali della Sette Laghi: sono 27 di cui 3 con la Cpap

Sono aumentati negli ultimi 7 giorni i ricoverati per Covid negli ospedali dell’Asst Sette Laghi. Questa mattina erano 27 degenti positivi contro i 16 della scorsa settimana. In attesa dell’esito del tampone altre 14 persone. Ricordiamo che l’azienda ospedaliera sottopone a tampone tutti coloro che vengono ricoverati in ospedale, indipendentemente dalla patologia ( quindi anche per interventi o terapie).

Rispetto a sette giorni fa sono aumentate anche le persone assistite nella respirazione con il casco Cpap: attualmente sono 3 . Nessun paziente in terapia intensiva.

Continua, dunque, la lenta ripresa dei ricoveri nei reparti diretti dal professor Francesco Dentali. Nelle ultime due settimane l’aumento è stato di 5 pazienti la prima settimana e i 10 attuali.

Confronto a un anno fa, però, la situazione è nettamente migliore. Il weekend di inizio novembre del 2020 era stato molto difficile. In due giorni 70 persone si erano presentate in pronto soccorso con necessità di ricovero per problemi respiratori. L’azienda aveva in totale 370 pazienti Covid di cui 27 in terapia intensiva e una sessantina assistita con la Cpap.