Austostrada Milano-Varese e raccordo Fiera: chiusure notturne In modalità alternata

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in orario notturno e in modalità alternata.

Dalle 21:00 di mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 novembre

Sulla A8 Milano-Varese: sarà chiuso l’allacciamento sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per chi proviene da Milano ed è diretto verso Monza; sarà chiuso l’allacciamento sul Raccordo Fiera di Milano R37, per chi proviene da Milano ed è diretto verso Rho.

Sul Raccordo Fiera di Milano R37, sarà chiuso l’allacciamento sulla A8 Milano-Varese, per chi proviene da Rho ed è diretto verso Milano o Varese.

Sul Ramo di allacciamento A52/A8, sarà chiuso l’allacciamento sulla A8 Milano-Varese, per chi proviene da Monza ed è diretto verso Varese.

Dalle 21:00 di giovedì 18 alle 5:00 di venerdì 19 novembre

Sulla A8 Milano-Varese: sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per chi proviene da Varese ed è diretto verso Monza;

sarà chiuso l’allacciamento sul Raccordo Fiera di Milano R37, per chi proviene da Varese ed è diretto verso Rho.

Sul Raccordo Fiera di Milano R37, sarà chiuso l’allacciamento sulla A8 Milano-Varese, per chi proviene da Rho ed è diretto verso Milano o Varese.

Sul Ramo di allacciamento A52/A8, sarà chiuso l’allacciamento sulla A8 Milano-Varese, per chi proviene da Monza ed è diretto verso Milano.

Si ricorda che le suddette chiusure verranno effettuate in modalità alternata. In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: dalla A8 (Milano e Varese) per A52 Monza: immettersi sul Raccordo Fiera di Milano in direzione Rho e invertire il senso di marcia presso lo svincolo Mazzo di Rho; dalla A8 (Milano e Varese) per R37 Rho Monza: immettersi A52 tangenziale nord e invertire il senso di marcia presso lo svincolo di Baranzate; dal Raccordo Fiera di Milano R37/Rho) per A8 Milano e Varese: proseguire sulla A52 Tangenziale nord di Milano e invertire il senso di marcia presso lo svincolo di Baranzate; dalla A52 (Monza) per A8 Milano e Varese: immettersi sul Raccordo Fiera di Milano in direzione Rho e invertire il senso di marcia presso lo svincolo Mazzo di Rho.