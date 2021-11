Auto sullo spartitraffico in viale Belforte a Varese, viabilità in tilt

Incidente in viale Belforte a Varese: una macchina, per cause ancora da verificare, è terminata su uno spartitraffico poco prima dello slargo in prossimità del supermercato.

L’incidente ha ovviamente causato lunghe code congestionando il traffico in entrambe le direzioni.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, che sta sta lavorando per regolamentare la viabilità. Non si segnalano feriti.