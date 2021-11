Autovelox della Polizia, dove saranno dal 23 al 28 novembre in Lombardia e nel Varesotto

Come ogni settimana la Polizia di Stato comunica le tratte stradali della Lombardia dove saranno operativi gli strumenti di controllo della velocità. Un invito a moderare l’andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti, oltre a non incorrere in multe e decurtazione dei punti della patente.

Ecco quindi dove saranno gli autovelox della Stradale da domani, martedì 23 novembre, fino a domenica 28 novembre (in rosso le strade interessate in provincia di Varese)

Martedì 23 novembre

Strada Provinciale SP / 233 Varesina VA

Giovedì 25 novembre

Strada Statale SS / 629 del Lago di Monate VA

Strada Provinciale SP / 142 Boltiere – Pontirolo – Treviglio BG

Venerdì 26 novembre

Autostrada A / 9 Lainate-Chiasso CO

Strada Statale SS / 128 Treviglio-Brignano-Cologno al Serio BG

SS / 9 via Emilia LO

SS / 9 via Emilia MI

Strada Provinciale SP / 235 di Orzinuovi LO

SP / 235 di Orzinuovi PV

Sabato 27 novembre

Strada Statale SS / 36 del lago di Como e dello Spluga LC

SS / 394 del Verbano Orientale VA

SS / 9 via Emilia MI

SS / 9 via Emilia LO

Strada Provinciale SP / 142 Boltiere – Pontirolo – Treviglio BG

SP / 235 di Orzinuovi LO

SP / 235 di Orzinuovi PV

Strada Comunale SC /Bovisio Masciago MB

Domenica 28 novembre

Strada Statale SS / 9 via Emilia MI

SS / 9 via Emilia LO

Strada Provinciale SP / 235 di Orzinuovi LO

SP / 235 di Orzinuovi PV