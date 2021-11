“Avete protesi dismesse?” Partono anche dalla provincia di Varese le donazioni per farle avere a chi ha bisogno

Dopo un brutto incidente, trovata la forza di reagire, Luca e Giulia si sono posti una missione e ora girano l’Italia portando avanti un progetto di beneficienza che ha a che fare con la raccolta di protesi usate da riciclare e donare a chi ne ha più bisogno. Un appello che sabato chiama in causa anche la nostra zona con la tappa di Milano e al quale partecipano anche dalla provincia di Varese.

Si tratta di una coppia che ha dovuto attraversare un periodo buio in seguito all’incidente stradale che ha portato, tra le altre cose, all’amputazione della gamba di Luca. Una coppia che ha trovato però la forza di reagire e dare vita ad un progetto che si chiama “Karma on the road”, un’associazione no-profit che mira a sensibilizzare il prossimo riguardo a tutti i problemi che devono affrontare gli amputati, per costruire un mondo più attento verso chi vive la disabilità.

Venerdì Luca e Giulia arriveranno a Milano e, come ci racconta la nostra lettrice Elena, «Sabato 6 novembre avrò la fortuna di incontrarli, porterò loro le protesi che erano di mio papà, venuto a mancare un anno e mezzo fa e che aveva perso entrambe le gambe per il diabete». E siccome il bene chiama altro bene la nostra lettrice si è offerta anche di fare da “punto di raccolta” per portare le donazioni dalla provincia di Varese: “Se per caso ci fosse qualcuno nella zona di Varese che ha delle protesi dismesse da donare posso fare da tramite, io abito a Morazzone, ritiro e consegno». Ci si può mettere in contatto con lei all’indirizzo elenaperuggia@alice.it.

«Le protesi quando non sono più utilizzate non vengono ritirate – racconta Elena -. Così quando si è prospettata l’ipotesi di doverle buttare mi sono chiesta come si potrebbe fare di più per far arrivare queste protesi a chi ne ha bisogno e il progetto “Karma on the road” mi è sembrato la cosa giusta da sostenere».

Luca e Giulia in questo momento stanno infatti girando l’Italia, Luca in bicicletta e Giulia in camper. Raccolgono protesi dismesse da mandare in Africa tramite l’associazione Legs4Africa. E cercano tutto l’aiuto possibile, anche dalla provincia di Varese.

QUI I DETTAGLI DEL PROGETTO