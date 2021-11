“Avventure tra le pagine” al Museo del Tessile di Busto Arsizio si racconta con fantastiche storie ai più piccoli… in inglese

Il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio, custode della Storia della Città, custodisce tantissime storie. Tra queste, due speciali saranno al centro di un’occasione imperdibile.

Domenica 14 novembre, il Museo aderisce infatti per la prima volta a “Avventure tra le pagine” a cura di Kid Pass, in collaborazione con Pingu’s English Busto Arsizio, partner e sostenitore dell’iniziativa, un grande evento diffuso nei musei e spazi culturali italiani che per l’occasione si animeranno con tante letture creative e attività sul tema della letteratura dedicate alle famiglie con bambini e ragazzi (https://www.avventuretralepagine.it/).

Due gli appuntamenti in programma al Museo del Tessile, dedicati a famiglie con bambini dai 4 ai 10 anni, dal titolo “Once Upon a Time…” (https://kidpass.it/eventi/once-upon-a-time-al-museo-del-tessile-di-busto-arsizio/). Partendo proprio dalla lettura di una storia, i piccoli partecipanti saranno coinvolti nella scoperta di alcuni segreti del museo e in laboratori a tema. Ma c’è di più: grazie alla collaborazione con Pingu’s English Busto Arsizio, l’attività sarà anche una divertente occasione per imparare nuove parole in inglese!

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento dei posti disponibili. Ogni bambino partecipante dovrà essere iscritto tramite piattaforma Eventbrite ai link indicati per ogni appuntamento:

ore 15.00 – 16.00:

ONCE UPON A TIME… THE COTTON PLANT! (4 – 5 ANNI)

Seguiamo le avventure di un simpatico topolino e andiamo alla scoperta dei segreti della pianta del cotone! Link per le prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-avventure-tra-le-pagine-al-museo-del-tessile-4-5-anni-201106684507

INFORMAZIONI

Ogni bambino partecipante potrà essere accompagnato da 1 adulto al massimo, che dovrà essere presente per l’intera durata dell’attività.

Gli adulti accompagnatori dovranno essere in possesso del Green Pass e indossare la mascherina per l’intera permanenza al museo.

ore 16.30 – 17.30:

ONCE UPON A TIME… FAIRYTALE PIECES! (6 – 10 ANNI)

Cosa c’entra il Museo del Tessile con una famosissima storia ambientata in tempi lontani? Scopriamolo insieme!

Link per le prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-avventure-tra-le-pagine-al-museo-del-tessile-6-10-anni-201119623207

INFORMAZIONI

Ogni bambino partecipante potrà essere accompagnato da 1 adulto al massimo, che dovrà essere presente per l’intera durata dell’attività e essere in possesso di Green Pass .

Tutti i partecipanti (bambini e adulti) dovranno indossare la mascherina per l’intera permanenza al museo.

Per ulteriori informazioni:

Didattica Museale

Città di Busto Arsizio

0331 390242

didattica@comune.bustoarsizio.va.it