Da Azzate a Varese: L’Emporio del mattoncino si è trasferito in città

Da Azzate a Varese, l’Emporio del Mattoncino si è trasferito sotto i portici di via Cairoli, a Biumo Inferiore: spazi più ampi, la prospettiva di un quartiere centrale coinvolto in un ampio progetto di riqualificazione e una nuova alleanza societaria con Creazy Comics, il negozio di viale Medaglie d’oro specializzato in giochi di carte e manga. Questi i venti che hanno portato il negozio dedicato al mondo Lego in città.

Passione e primi passi

A raccontare le emozioni della nuova avventura Luigi Perrella, storico titolare dell’Emporio del mattoncino nato nel 2013 ad Azzate da una passione sfrenata per il mondo Lego in tutte le sue forme e potenzialità: «In realtà io sono varesino – svela Luigi – ma quando ho cominciato gli affitti dei negozi nel capoluogo erano proibitivi, e così ho preferito spostarmi un po’ fuori».

Ed è stata una scelta fortunata: il negozio in poco tempo si è affermato come punto di riferimento per tutti gli appassionati del Varesotto che qui potevano trovare nuovi kit di ogni forma e dimensione, ma anche scatole fuori produzione, addirittura “antiche”, veri e propri elementi da collezione o semplicemente pezzi sfusi, oltre alla disponibilità del gestore di acquistare Lego usati da rivendere.

Poi sono arrivate le difficoltà del covid e una ripresa che stentava a decollare anche a causa di difficoltà contingenti in paese: «In questa fase è arrivata a fulmine a ciel sereno la proposta dei ragazzi del Creazy Comics di fare società insieme e di trasferire l’attività a Varese. Ed eccomi qui sotto i portici di Biumo», racconta Luigi.

Più spazio per un mini museo e laboratori

La posizione è strategica già ora: di fronte alla Biblioteca dei ragazzi e agli uffici comunali dei servizi educative, a pochi metri dal Liceo Musicale. «C’è poi tutto il progetto di riqualificazione del quartiere che promette di portare in zona molti ragazzi e tanto spazio – oltre 100 metri quadrati più soppalco e spazio interrato spiega il titolare – dove riprendere parte dei progetti avviati ad Azzate e rilanciarne di nuovi».

Oltre al nuovo, alle scatole vintage e ai pezzi sfusi, (usati, lavati igienizzati ed esposti ordinatamente divisi per tipo), nel nuovo negozio dell’Emporio del mattoncino ha trovato spazio un piccolo museo, con l’esposizione permanente della collezione del titolare (con tantissimi mezzi, set astronavi e personaggi di Star wars cui si aggiungono un’intera città (montata in vetrina) e pezzi più che vintage, mitici, come lo yellow submarine dei Beatles. Ma la mostra è aperta anche al contributo di collezionisti privati (si sta lavorando in questi giorni a una speciale mostra natalizia) e a creare uno spazio dove proporre laboratori di costruzione per bambini, come iniziato ad Azzate con successo in epoca pre covid.

Nuova rete di negozi dedicati al gioco senza età

Spazi più grandi quindi, tante idee e soprattutto la possibilità di poter contare su una rete di negozi dedicati alla passione per il gioco, quella che non ha età. Della rete, oltre a Emporio del Mattoncino e Creazy comics, fa parte anche il negozio specializzato in fumetti di Cardano al Campo: stessa tessera punti fedeltà legata a sconti e promozioni spendibili in tutti e tre i negozi che, ciascuno nel suo stile, coltivano la voglia di giocare e la passione per il collezionismo.