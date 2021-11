Benemerenza Civica a Legnanonews: «Uno stimolo per rinnovarci restando vicini alla città»

Nel giorno del santo patrono, San Magno, venerdì 5 novembre, il comune di Legnano consegnerà le benemerenze civiche a cittadini e associazioni che si sono distinte in città.

Tra questi anche Legnanonews. La cerimonia in Sala Ratti, alle 11. Nei 13 anni di attività abbiamo ricevuto diverse attestazioni di stima. Anzitutto, la Martinella d’oro assegnata nel 2019 dalla Famiglia Legnanese. Non dimentichiamo neppure la considerazione manifestata dalle passate amministrazioni comunali. Il sindaco Alberto Centinaio, per primo, nel 2017, ci aveva affidato la produzione della diretta televisiva del Palio. Nonostante questi precedenti, non ci si abitua mai e ricevere oggi la benemerenza civica ci trova sorpresi e assolutamente gratificati.

A questi sentimenti si unisce quello di una dovuta riconoscenza. L’editore e la redazione ringraziano quanti hanno promosso e sostenuto la proposta. Gratitudine pari a quella nei confronti dell’amministrazione comunale e del sindaco Lorenzo Radice. Nella motivazione, due soprattutto le considerazioni sul nostro impegno che piace aver visto apprezzato: l’attenzione ai collaboratori sostenuti nel loro percorso di crescita professionale e quella verso la città nel periodo della pandemia.

Nei giorni scorsi, il prof. Salvatore Forte, presidente della Fondazione Ticino Olona, riferendosi alla necessità per la sua istituzione di rinnovarsi in impegno e immagine, aveva indicato un percorso che anche noi dovremmo seguire: fare in modo nuovo le cose vecchie, aiutati in questo dall’appartenenza al gruppo dei giornali V2 Media con capofila Varesenews. Ecco, questa benemerenza sia davvero l’occasione di un rinnovamento senza allontanarci dal nostro passato di vicinanza alla città’. Quel passato così carico di considerazione dai nostri lettori, dagli inserzionisti e dalle istituzioni.