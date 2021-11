A Besozzo la presentazione del libro “Tutti bravi genitori (con gli adolescenti degli altri)”

Venerdì 26 novembre alle ore 20.45 in Sala Letture del Comune di Besozzo si terrà un interessante incontro con gli autori del libro “Tutti bravi genitori (con gli adolescenti degli altri)”.

Tra chat di gruppo dei genitori, nuovi alfabeti emotivi e un mondo in rapidissima trasformazione fare il genitore oggi non è una passeggiata. Figurarsi essere figli! Qualcosa è cambiato nel passaggio di testimone da una generazione all’altra, i tre “esperti di adolescenza” Mirko Pagani, Matteo Locatelli e Giuseppe Ciccomascolo hanno riversato in questi “consigli, pensieri e risate su tutto quello che di solito gli adulti non dicono” i loro saperi (preziosi, inediti, felicemente irriverenti) frutto di una solida esperienza nel campo della pedagogia.

Attraverso spunti e stimoli, esempi e intelligente ironia, gli autori mostreranno come solo in un confronto costante e sincero con gli adolescenti si può smontare il mostro a tre teste dei non detti, dei tabù quali la sessualità, il bullismo e il cyberbullismo, l’uso massiccio dei social di ultima generazione. Per ribaltare luoghi comuni, interrogarsi sulle responsabilità degli adulti nei confronti degli adolescenti per entrare in relazione con loro, per immaginare, insieme a loro, il futuro che li attende.

Giuseppe Ciccomascolo, specializzato in pedagogia clinica ed Educatore Professionale, ha approfondito come la risata possa migliorare e sostenere la relazione educativa, con un approccio pedagogico che consideri l’umorismo e la comicità come strumenti educativi nella relazione e l’incontro con l’altro. Matteo Locatelli, educatore professionale, con specializzazione in pedagogia clinica e in psicologia dei nuovi media, esperto di adolescenza e tecnologie, da febbraio 2020 co- autore del canale YouTube “Uscita di Emergenza”. Mirko Pagani, esperto di pedagogia dei media e dell’adolescenza, docente all’Università degli Studi dell’Insubria e project manager per l’’Università Bicocca di Milano per lo sviluppo delle soft skills legate al mondo dell’Innovazione e Imprenditorialità.

L’ingresso è gratuito su prenotazione alla mail bibliotecabesozzo@gmail.com o telefonando alla Biblioteca Comunale allo 0332/970195 – 2- 229.