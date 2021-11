In bicicletta attorno al lago di Varese con il campione della Eolo Kometa Edward Ravasi

(foto Giordano Azzimonti)

Domenica 7 novembre sulle strade del lago di Varese il corridore professionista del team Eolo Kometa Edward Ravasi pedalerà insieme ai suoi amici e sostenitori.

L’atleta del Varesotto, originario di Besnate, ha infatti organizzato la “Around the Lake by Eddy Ravasi”, una pedalata libera a tutti sulle strade che costeggiano il lago di Varese. 27 chilometri da percorrere in tranquillità e amicizia in una giornata autunnale che si annuncia baciata dal sole.

Non è prevista nessuna quota associativa nel programma che prevede il ritrovo alle ore 10.30 presso il “ Village Grill & Kitchen”, in via Al Gerett Varese ( sulla strada tra Capolago e Schiranna), e la partenza alle ore 11. Chi volesse fermarsi con Eddy Ravasi dopo la pedalata al “Village Grill & Kitchen” può farlo contattando Edward Ravasi e prenotando sui propri canali social (Facebook o Instagram) entro sabato 6 novembre.