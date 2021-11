Bis in Salone Estense a Varese per ascoltare i “ricordi di un preside fortunato”

E’ stato necessario organizzare il “bis” nello stesso pomeriggio per soddisfare le richieste di tutti coloro che volevano assistere alla presentazione del libro di ricordi di Marco Pippione, l’ex preside del liceo Sacro Monte, che ha “fatto la storia” dell’istituto superiore paritario ora confluito nei Licei Manfredini a Varese.

Così, in due tranches divise per ex studenti e genitori, ed ex professori e amici, sono stati in poco meno di 200 ad assistere sabato 20 novembre 2021 in salone Estense alle conversazioni che hanno accompagnato la pubblicazione di “Ricordi sparsi di un preside fortunato”, editrice Macchione, in compagnia dell’autore e di diversi protagonisti del volume: al primo incontro Claudio Merletti (già provveditore agli studi di Varese) e Carlo Bellingreri (ex docente, ora a Trento) e al secondo Enrico Angelini (Assessore al Welfare a Varese e rappresentante del CDA della scuola) e Giulio Cova (primo preside della scuola Manfredini).

Pippione, dirigente del liceo Sacro Monte dal 2005 al 2018, anno in cui è confluito nei Licei Manfredini, ha raccolto in questo libro i ricordi, le foto, i racconti e i commenti di colleghi e genitori, degli alunni e dei collaboratori che hanno fatto di quella piccola scuola uno straordinario modello pedagogico, mettendo ordine alla memoria raccolta tra i files del suo computer: che portavano alla luce gite scolastiche letteralmente “alla ricerca dell’oro” e incontri straordinari, come quelli con la testimone dell’Olocausto Liliana Segre o Carlo Castagna, l’unico sopravvissuto della strage di Erba.

Una memoria che in molti hanno amato riascoltare dalle voci dei protagonisti e voluto conservare per sè, considerata la coda per il “firmacopie” a conclusione dell’incontro, occasione anche per incontrare nuovamente, per una volta ancora, l’amato ex “prof”.