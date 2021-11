Il black friday di Jonny Job porta più opportunità di lavoro: “Punti raddoppiati per tre giorni”

Il Black Friday quest’anno non porta solo sconti, ma anche tante possibilità di lavoro e altrettanti premi, grazie all’app Jonny Job di Openjobmetis, prima e unica Agenzia per il Lavoro quotata in Borsa Italiana. In occasione dell’attesissimo appuntamento per gli shopping addicted, Jonny Job darà a tutti un motivo in più per darsi da fare e “passare parola”: l’obiettivo è sempre quello di far incontrare i profili professionali giusti per i tanti posti di lavoro disponibili.

Per tutto venerdì 26 novembre 2021, a partire dalla mezzanotte e fino a domenica 28 novembre, ogni azione all’interno dell’app garantirà il doppio dei punti. La registrazione dopo il download, la personalizzazione del profilo, la segnalazione di una persona, il colloquio e l’assunzione premieranno il segnalatore facilitando il raggiungimento dei punti necessari per andare a premio (sul catalogo: smartwatch, attrezzature sportive, elettrodomestici e tante shopping card come Amazon, Zalando, Marionnaud, Carrefour).

Jonny Job è il sistema innovativo ideato da Openjobmetis, un’app che rappresenta una vera e propria rivoluzione nel mondo del recruiting: uno strumento innovativo, finora inedito nel campo della ricerca del lavoro in Italia, che valorizza il sistema della segnalazione affidabile, affinché tutti possano avere una chance per rendersi socialmente utili e contribuire alla ricerca di lavoro per amici e conoscenti.

Scaricando gratuitamente l’app, infatti, tutti possono vedere le offerte di lavoro – filtrabili per area geografica e tipologia – che ogni giorno Openjobmetis propone e farsi da tramite per un parente, un conoscente, un amico alla ricerca di un posto di lavoro. L’app introduce un sistema premiante per valorizzare i protagonisti del “passaparola 4.0”: dalla registrazione e personalizzazione del profilo personale, fino alla segnalazione del candidato e poi all’esito del colloquio, infatti, il segnalatore accumula punti, ottenendone il massimo nel caso in cui la selezione vada a buon fine e il candidato trovi effettivamente un impiego presso una delle aziende clienti di Openjobmetis.

Lanciato a inizio dello scorso ottobre, Jonny Job ha registrato già migliaia di download, a dimostrazione di quanto un gesto già semplice e abituale come il passaparola possa digitalizzarsi e mostrarsi ancora molto efficace.

Su www.jonnyjob.it tutte le informazioni per usare al meglio l’app, scoprire il catalogo premi e leggere news sempre aggiornate sull’esperienza di #EssereJonny.