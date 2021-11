Il borgo di Castiglione Olona sarà più bello ed accogliente, grazie al bando da un milione di euro

(foto di Ulisse Piana) – La notizia era molto attesa a Castiglione Olona, e il sindaco Giancarlo Frigeri non nasconde la sua soddisfazione. Questa mattina ha avuto la conferma che Regione Lombardia ha approvato il finanziamento da quasi un milione di euro legato a un progetto di interventi sul borgo antico.

«Siamo molto contenti, ci contavamo molto – dice – Presenteremo il progetto a Castiglione Olona nel corso di una conferenza stampa ma possiamo già anticipare che i soldi saranno spesi sul recupero di Casa Scurati, sulla via di accesso al centro storico partendo proprio da Casa Scurati e sul recupero dell’ex sala consiliare nel centro storico».

L’obiettivo generale è quello di fare più bello ed attrattivo il centro storico di Castiglione Olona: «Sono interventi specifici e mirati – aggiunge Frigeri – In particolare il recupero di Casa Scurati, che abbiamo già avviato con l’intervento sul tetto, iniziato poche settimane fa. E’ un immobile che sta proprio all’inizio del percorso nel centro storico e vorremmo destinarlo ad uno scopo ricettivo, che potrebbe essere ufficio della Pro loco, ufficio turistico, caffetteria, bed&breakfast o perché no un ristorante. Dovrà essere un progetto studiato perché garantisca anche autonomia dei costi, perché comunque la manutenzione dovrà essere costante e deve trovare un modo di essere autonomo nella gestione e nel mantenimento. Accanto a questo il progetto presentato per il bando prevede il rifacimento della strada di ingresso al borgo, che sarà acciottolata e un intervento di recupero della vecchia sala consiliare e poi vedremo, se i soldi basteranno».