I boschi tra le città, come stanno i polmoni verdi dell’Alto Milanese?

La sala convegni del Parco Alto Milanese di via Olindo Guerrini 40 a Busto Arsizio, sarà la sede di un incontro pubblico patrocinato dal Comune di Legnano e dal Consorzio Parco Alto Milanese, dedicato ai boschi tra le città “Valori e prospettive per l’Alto Milanese”.

L’appuntamento (venerdì 19 novembre, ore 20,45) verterà principalmente sul valore dei parchi di interesse sovracomunale e ne parleranno i rispettivi responsabili: Davide Turri per il parco Alto Milanese, Raul Dal Santo per il parco dei Mulini, Paolo Zaffaroni e Andrea Veronese per il parco del Roccolo, Marzio Marzorati per Federparchi e Parco Nord.

Si parlerà anche di prospettive di rigenerazione con Riccardo Gini, direttore del Parco Nord, Daniela Gambino del Politecnico di Milano, l’agronomo Daniele Zanzi e Oreste Magni dell’Ecoistituto della Valle del Ticino. Modera Ivaldo Palhe.

L’incontro è aperto al pubblico. Per partecipare è necessario essere muniti di Green Pass.