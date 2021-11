Il Cai porta a Gallarate il film “Il buco”, in una serata dedicata a Lorenzo Scandroglio

Il Cai di Gallarate porta in città il film documentario “Il buco”, premiato al Festival di Venezia 2021. E lo fa in una serata che viene dedicata alla memoria di Lorenzo Scandroglio, il giornalista gallaratese che ha dedicato la sua vita al racconto della montagna ed è scomparso l’estate scorsa.

Il film è proposto nell’ambito rassegna CineCime, apprezzato appuntamento con il cinema di montagna. Dopo il successo della precedente pellicola dedicata all’Everest, la proiezione di mercoledì 17 novembre è un vero evento, perché – a introdurre il film premiato come Pellicola d’oro a Venezia – sarà presente anche il regista Michelangelo Frammartino, che sarà intervistato da Luca Calzolari, direttore di Montagne 360°

…nell’estate del 1961, un gruppo di giovani speleologi si reca in missione sull’altopiano calabrese per esplorare il suo incontaminato entroterra, visitando il sottosuolo di quel Meridione da cui tutti si stanno allontanando.

Il gruppo fa un’incredibile scoperta: trova una delle grotte più profonde del mondo, l’Abisso del Bifurto dell’altopiano del Pollino, una grotta profonda 700 metri, sorvegliata da un vecchio pastore, unico custode di quel territorio ancora puro e inalterato.

Come detto la serata sarà dedicata a Lorenzo Scandroglio: un omaggio doveroso e sentito, per la sezione Cai di cui era socio il giornalista, negli ultimi anni gestore anche di rifugi in Ossola. Sarà «un ricordo breve ma sentito, in una serata davvero speciale» spiegano dal Cai. Il ricordo sarà affidato a Linda Cottino, giornalista e scrittrice di lungo corso, già direttrice della rivista ALP quando Lorenzo era capo-redattore e che negli anni ha continuato la collaborazione e l’amicizia condividendo con lui la passione per la montagna.

Appuntamento al Cinema delle Arti mercoledì 17 novembre, alle ore 21. Biglietto 7 euro, ridotto 5 euro.