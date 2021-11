Calano le temperatura, il Comune di Varese dà il via alla salatura preventiva delle strade

A partire dalle 20 di oggi, domenica 28 novembre, il Comune di Varese darà il via alle operazioni di salatura preventiva sui principali percorsi della mobilità cittadina. Sulle strade per il Campo dei Fiori e Sacro Monte le operazioni saranno invece anticipate. L’attività in programma si svolge a causa del calo delle temperature che sta interessando Varese. La salatura preventiva verrà effettuata per evitare la formazione di ghiaccio.