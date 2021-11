Il calendario degli open day all’Istituto Maria Ausiliatrice di Varese

Nel cuore della città di Varese, l’Istituto Maria Ausiliatrice è una straordinaria opportunità di crescita per i bambini e i giovani del territorio. Una scuola salesiana è una scuola che si basa su valori sani, animata da una profonda passione educativa, che si trasmette in uno sguardo attento e positivo ai bisogni di ciascun alunno.

Una scuola salesiana unisce l’alta qualità degli standard di insegnamento all’irriducibile entusiasmo nell’accompagnare gli studenti verso il futuro, cercando il meglio in ognuno di loro, facendo vivere le giornate a scuola in un clima cordiale e allegro.

Calendario degli open day di presentazione dell’anno scolastico 2022-2023

Scuola dell’infanzia

Giovedì 4 novembre – in presenza – dalle 8.30 alle 10.30

Sabato 6 novembre – online – dalle 9.00 alle 12.30

Sabato 15 gennaio 2022 – in presenza – dalle 9.00 alle 12.30

Scuola primaria

Sabato 6 novembre – in presenza – dalle 14.30 alle 17.30

Giovedì 11 novembre, – open night online – ore 20.45

Sabato 13 novembre – in presenza – dalle 15.00 alle 17.30

Sabato 20 novembre – in presenza – dalle 9.00 alle 12.30

Giovedì 25 novembre – open night online – ore 20.45

Martedì 11 gennaio 2022 – open night online – ore 20.45

Sabato 15 gennaio 2022 – in presenza – dalle 9.00 alle 12.00

Scuola secondaria di I grado

Sabato 6 novembre – in presenza – dalle 8.30 alle 10.30

Sabato 6 novembre – onlline – ore 14.30

Sabato 20 novembre – online – ore 9.00

Sabato 20 novembre – in presenza – dalle 14.00 alle 16.00

Martedì 18 gennaio 2022 – in presenza – dalle 17.00 alle 18.30

Liceo scientifico sportivo e liceo delle sicenze umane

Sabato 6 novembre – in presenza – dalle 10.30 alle 12.30

Sabato 6 novembre – onlline – ore 15.30

Sabato 20 novembre – online – ore 10.15

Sabato 20 novembre – in presenza – dalle 16.00 alle 18.00

Martedì 18 gennaio 2022 – in presenza – dalle 17.00 alle 18.30

Per partecipare agli open day è necessario prenotare.