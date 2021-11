Da Calenda alla Moratti, politici e manager a confronto con i giovani e il loro futuro

L’associazione Politics Hub annuncia la I° edizione del Festival “Liberare energie per la nuova generazione”. L’associazione giovanile organizza una tre giorni aperta alla cittadinanza in cui verranno trattati i temi dell’istruzione, della ripresa economica e dell’integrazione europea. Gli eventi si terranno tra Busto Arsizio e Legnano nel weekend dal 5 al 7 novembre.

Dopo il dibattito tra i candidati sindaci in occasione delle elezioni comunali di Busto Arsizio, l’Associazione composta da molti giovani continua la sua attività sul territorio organizzando una vera e propria kermesse all’insegna del dialogo costruttivo, con un focus particolare sui giovani.

Terminata la crisi pandemica si è giunti finalmente al momento della grande ripresa, non solo economica, ma anche culturale e sociale, in cui i giovani saranno chiamati a farsi portatori attivi di istanze e a partecipare positivamente alla costruzione del futuro comune.

Il festival consterà di una serie di eventi aperti al pubblico e animati dai membri dell’associazione, a cui presenzieranno diverse personalità di rilevanza nazionale provenienti dal mondo politico e dalla società civile.

Le tre grandi tematiche affrontate saranno: istruzione, ripresa economica ed integrazione europea. Si partirà la sera di venerdì 5 novembre, dove al Teatro Tirinnanzi di Legnano il pubblico potrà assistere al confronto tra cinque grandi esperti del settore in merito al tema della ripresa economica, seguendo i punti salienti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Protagonisti della serata saranno Elena Bonetti, Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Carlo Cottarelli, direttore dell’osservatorio CPI, Elsa Fornero, consulente economica del governo Draghi, Letizia Moratti, Vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia e Diego Rossetti, Presidente di Confindustria Alto Milanese.

Il pomeriggio di sabato 6 novembre sarà dedicato ad un workshop sul career building, in cui ragazzi delle scuole superiori potranno confrontarsi direttamente con esperti come Dolly Predovic, CEO di Career Paths, Claudio Sponchioni, CEO di Jobiri e Giorgio Consoli, Associate Certified Coach dell’International Coaching Federation, per scegliere consapevolmente il proprio futuro formativo e professionale.

L’evento conclusivo avrà luogo domenica 7 novembre alle ore 18:00 presso il Teatro Sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio, con un’analisi approfondita in merito al futuro dell’Europa, la quale toccherà temi come immigrazione, difesa comune europea, politica estera condivisa e coinvolgimento giovanile.

L’evento ospiterà personalità come Carlo Calenda, europarlamentare e leader di Azione, Paolo Alli, consulente al Ministero dello Sviluppo Economico, Gianni Borsa, corrispondente SIR a Bruxelles e gli europarlamentari Brando Benifei e Massimiliano Salini. Seguiranno infine i ringraziamenti dell’associazione ai nostri ospiti e agli sponsor che grazie al loro contributo hanno reso possibile la realizzazione di questo evento così importante per “liberare energie per la nuova generazione”.

«L’ambizione di Politics hub è quella di appassionare a queste tematiche il pubblico, soprattutto le nuove generazioni, attraverso modalità fruibili, innovative e variegate» – spiegano i ragazzi di Politics Hub “Vi invitiamo quindi a diventare parte del I° festival di Politics Hub, aiutandoci a liberare energie per la nuova generazione”.