Cambia la professione del medico: il futuro discusso nel simposio dell’Ordine professionale

L’annuale simposio di Salute Pubblica organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Varese sarà dedicato al tema “Professione: medico. Protagonisti del cambiamento”. Sarà aperto dall’intervento del Presidente dell’Ordine dei Medici di Varese, dottoressa Giovanna Beretta, e si svolgerà sabato 13 novembre 2021 nell’Aula Magna dell’Università degli Studi dell’Insubria, a partire dalle ore 8.45.

«La professione medica – spiega il Presidente dell’Ordine Giovanna Beretta – cambia e si rinnova, muta e guarda al futuro, insomma, come recita il titolo del simposio, protagonista del cambiamento. Senza mai dimenticare la finalità principale di curare e tutelare la salute, senza mai prescindere dal rapporto personale con il paziente. Per essere ancora più precisi, la professione medica, svolta con scienza e coscienza, nel rispetto di libertà e autonomia, comporta un rapporto personale con il cittadino che si trova in una situazione, provvisoria o definitiva, di fragilità e malessere, e che per questo si rivolge al medico. Una dinamica peculiare che caratterizza e differenzia la nostra professione, ne costituisce l’identità profonda, è un solido baluardo contro ogni degenerazione».

Ampia la partecipazione di autorevoli relatori, che prenderanno la parola al Simposio: il Dottor Filippo Anelli, Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, il Dottor Luigi Cavanna, Direttore del Dipartimento Oncologia-Ematologia Ospedale di Piacenza, la Dottoressa Antonella Vezzani, Presidente Aidm, il Professor Giuseppe Armocida, Ordinario di Storia della Medicina. Al termine delle relazioni spazio ad un question time per porre domande e fare osservazioni.