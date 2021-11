“Cambio treno” a Saronno, disagi sulla Cadorna-Varese-Laveno

Disagi sulla linea Milano Cadorna-Varese-Laveno Mombello Trenord, a causa della sostituzione del treno che stava effettuando la corsa 55 (Cadorna 15:39 – Laveno 17:23).

La corsa ha accumulato 26 minuti di ritardo, “perchè si è resa necessaria la sostituzione del treno nella stazione di Saronno”, spiega il sito di Trenord.

«Caos totale» ci riferisce un nostro lettore. In stazione c’era anche l’onorevole Maria Chiara Gadda, che ha postato una foto della banchina, lamentando l’assurdità della situazione. «Una scena da teatro dell’assurdo con le persone che litigano su chi deve scendere» dice la parlamentare di Italia Viva. «Eh si, perché siamo bloccati alla stazione di Saronno: il treno, strapieno, non rispetterebbe le distanze di sicurezza Anticovid e quindi non può partire».

Trenord conferma che l’episodio è legato al raggiungimento della capienza massima (il rispetto delle norme è “demandato a ogni singolo viaggiatore”). Trenord conferma che c’è stato anche un intervento delle forze dell’ordine, il convoglio è stato sostituito da un treno con maggiore capienza e che la corsa è ripartita poi con ritardo di circa mezz’ora.