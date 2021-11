“Cammina Foreste Urbane 2021”, appuntamento ai Mulini di Gurone con Legambiente

“Il futuro delle nostre città è una foresta”. Questo lo slogan del “Cammina Foreste Urbane 2021”, l’evento organizzato da Ersaf e Legambiente Lombardia per far conoscere un #bosco urbano della propria città o per individuare aree in cui realizzarne in futuro, ma soprattutto un’opportunità di scoprire sul campo la bellezza e l’importanza della #foresta in città, un polmone indispensabile alla qualità della vita.

Il Circolo di Varese e Mulini dell’Olona vi aspettano sabato 20 novembre alle 13.45 ai Mulini di Gurone (via dei Mulini, Malnate) per passeggiare nel Parco Valle del Lanza e nel Parco Cintura Verde Sud Varese. Saranno disponibili due percorsi: uno più breve (1.4 km) e uno più lungo (4.5 km) entrambi di facile percorrenza e con rientro ai Mulini. Al termine sarà possibile mettersi alla prova con giochi antichi creati con materiali di riciclo.

L’evento sarà anche abbinato alla Festa dell’Albero in occasione della giornata nazionale degli alberi che cade il 21 novembre; per questo le passeggiate saranno accompagnate da racconti sugli alberi che popolano la Valle Olona.

Per informazioni: legambiente.varese@gmail.com

Per Iscrizioni: https://forms.gle/5FZbF195FSxQ88yz6