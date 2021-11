“Camminaforeste urbane” arriva al Parco Alto Milanese con Legambiente Bustoverde

Domenica 21 novembre con ritrovo alle ore 14.30 alla Cascinetta centro Parco – via Guerrini 40 a Busto Arsizio, per una passeggiata nella natura di circa due ore all’interno del parco accompagnati dai nostri esperti alla scoperta dei segreti dei boschi e della sua fauna.

Al ritorno in Cascinetta verrà offerto un thè caldo e possibilità di merenda.

Il pomeriggio vedrà anche la piantumazione di una quercia in Cascinetta dedicata alla giornata Nazionale degli Alberi e festa dell’Albero 2021 ( nella foto la nostra grande quercia roverella presente nel parco in Pinetina).

«Una camminata con cittadini e associazioni all’insegna della conoscenza del Parco Alto milanese – precisa Davide Turri – che, con il suo patrimonio verde e forestale e la sua fauna ha una importanza fondamentale per l’ecosistema del nostro territorio fortemente urbanizzato».

Sono consigliate scarpe da trekking ed abbigliamento comodo.

Siete invitati a partecipare per un pomeriggio all’insegna dell’ambiente e della natura.

[leofoto id=1261427]