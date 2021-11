“Camminaforeste urbane” ha fatto tappa al Parco Alto Milanese con Legambiente Bustoverde. Domenica 21 novembre si è svolto l’evento di scoperta del parco suburbano, con visita guidata e merenda finale

Una cinquantina di persone hanno partecipato alla passeggiata nella natura di circa due ore all’interno del parco accompagnati da esperti alla scoperta dei segreti dei boschi e della sua fauna.

Al ritorno in Cascinetta è stato offerto un thè caldo e possibilità di merenda. Nel pomeriggio è stata poi piantumata una quercia di 4 metri in Cascinetta dedicata alla giornata Nazionale degli Alberi e festa dell’Albero 2021 ( nella foto la nostra grande quercia roverella presente nel parco in Pinetina).