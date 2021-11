Camminata per le vie di Varese in occasione della Giornata mondiale del diabete

Sabato prossimo 20 novembre si terrà la tradizionale camminata in occasione della Giornata Mondiale del Diabete promossa dall’Associazione Di.Va.(Diabetici Varese) in collaborazione con il reparto di diabetologia di ASST Sette Laghi diretto dalla dottoressa Cristina Romano e con il patrocinio del Lions Club Insubria.

Da ricordare che la diabetologia del Circolo segue circa 9mila pazienti in un anno solo nell’area varesina, 15mila se si considera anche l’area di Tradate. Si tratta dunque di una patologia molto diffusa e dalle conseguenze gravi se non curata a dovere.

Il raduno è previsto per le h. 9.15 in Piazza Monte Grappa. Non è necessaria la pre-iscrizione. Per info telefonare allo 0332278569 al mattino. Il percorso si snoderà nei parchi più belli della “Città giardino”.Al termine verrà offerto ai partecipanti uno spuntino e sarà possibile come gli anni scorsi sottoporsi a uno screening gratuito che consiste nella misurazione della pressione e del livello di glicemia nel sangue.

«Con grande piacere – dichiara la dottoressa Romano – riprendiamo a svolgere questa iniziativa dopo lo stop del Covid19. La pandemia, com’è noto. ha aggravato i problemi dei diabetici perchè ha costretto tutti ad una forzata sedentarietà. Obiettivo della camminata – prosegue Romano – è sensibilizzare la popolazione sull’importanza di uno stile di vita sano, basato sull’attività fisica e su una corretta alimentazione, non solo per prevenire l’insorgere del diabete di tipo 2, ma anche per tenerlo sotto controllo in chi ne soffre già».

«Mai come oggi – dichiara Ilaria Garofalo, Presidente di Di.Va. – il ruolo dell’associazione è diventato di fondamentale importanza: prerogativa assoluta è il supporto e il sostegno dei pazienti e delle loro famiglie nelle proprie esperienze di cura. Di.Va., affiancata dall’esperienza del team diabetologico, si fa portavoce dei bisogni del malato. Ecco perché – conclude la Presidente Garofalo – abbiamo organizzato anche quest’anno una camminata nella nostra città di Varese: vogliamo ricordare a tutti quanto è importante la condivisione di informazioni tra persone che quotidianamente vivono lo stesso percorso».