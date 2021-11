I campioni olimpici e paralimpici della Lombardia a Tokyo 2020 premiati in Regione

Parata di campioni olimpici e paralimpici a Palazzo Lombardia. Il Presidente della Regione Attilio Fontana ha infatti premiato i 22 atleti lombardi che si sono distinti a Tokyo 2020, conquistando una medaglia.

Tra di loro anche i nostri medagliati olimpici Federica Cesarini nel canottaggio (Oro Doppio Pesi Leggeri) e Giorgia Bordignon nel sollevamento pesi (Argento Sollevamento Pesi 64Kg). Nicolò Martinenghi era assente perché impegnato negli Europei di nuoto (dove ha appena vinto il secondo oro di questa competizione). Per i campioni paralimpici era presente la nutrita squadra della Polha Varese: Giulia Terzi (Oro 100 SL- 4×100 SL, Argento 400 SL – 4×50 SL, Bronzo 50 farfalla), Arianna Talamona (Argento 4×50 SL), Federico Morlacchi (Bronzo 4×100 mista), Alberto Amodeo (Argento 400 SL), Simone Barlaam (Oro 50 SL, Argento 100 farfalla – 4×100 SL, Bronzo 4×100 mista), Alessia Berra (Argento 100 farfalla).

«Proprio un anno fa la Lombardia era dichiarata zona rossa con un provvedimento del ministro della Salute -ha sottolineato il governatore Fontana-. Oggi invece, fortunatamente, siamo in un momento di festa, un’occasione in cui possiamo incontrarci ed essere tutti insieme per ringraziare questi atleti che ci hanno fatto emozionare. È un tributo doveroso: hanno fatto rinascere quella speranza che già c’era in tanti lombardi, ma che hanno ulteriormente alimentato e resa più concreta». Interpellato sugli investimenti destinati a Milano per le Olimpiadi 2026, il presidente ha dichiarato: «Sono opere molto importanti e lasceranno una grande eredità, ad esempio a Santa Giulia ci sarà uno degli impianti sportivi più belli e qualificati del panorama internazionale».

«Ho assistito -ha ricordato il sottosegretario Rossi, pluricampione olimpico- dalla mia convalescenza ai Giochi Olimpici e Paralimpici: sono state gare che mi hanno emozionato tantissimo. Sono state un esempio per tanti giovani, sia a livello sportivo sia educativo».

I 10 CAMPIONI OLIMPICI PREMIATI – Per i successi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 sono stati premiati 10 campioni lombardi.

– Filippo Tortu (Oro Staffetta 4x100m) – Atletica;

– Faustine Desalu Eseosa (Oro Staffetta 4x100m) – Atletica;

– Valentina Rodini (Oro Doppio Pesi Leggeri) – Canottaggio;

– Federica Cesarini (Oro Doppio Pesi Leggeri) – Canottaggio;

– Manfredi ‘Mampe’ Rizza (Argento Canoa – Velocità K1 200m) – Canoa;

– Vanessa Ferrari (Argento Corpo Libero e Quarto Posto Squadra) – Ginnastica artistica;

– Giorgia Bordignon (Argento Sollevamento Pesi 64Kg) – Pesi;

– Mauro Nespoli (Argento Individuale) – Tiro con l’arco;

– Lucilla Boari (Bronzo Individuale) – Tiro con l’arco;

– Federica Isola (Bronzo Spada a Squadre) – Scherma.

I 12 CAMPIONI PARALIMPICI PREMIATI – Per i successi alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 sono stati premiati 12 campioni lombardi.

– Federico Bicelli (Bronzo 4×100 mista) – Nuoto;

– Giulia Terzi (Oro 100 SL- 4×100 SL, Argento 400 SL – 4×50 SL, Bronzo 50 farfalla) – Nuoto;

– Arianna Talamona (Argento 4×50 SL) – Nuoto;

– Federico Morlacchi (Bronzo 4×100 mista) – Nuoto;

– Alberto Amodeo (Argento 400 SL) – Nuoto;

– Simone Barlaam (Oro 50 SL, Argento 100 farfalla – 4×100 SL, Bronzo 4×100 mista) – Nuoto;

– Alessia Berra (Argento 100 farfalla) – Nuoto;

– Monica Boggioni (Bronzo 4×100 mista – 100 SL- 200 SL) – Nuoto; – Efrem Morelli (Quarto posto) – Nuoto;

– Fabrizio Cornegliani (Argento Cronometro) – Ciclismo;

– Oney Tapia (Bronzo getto del peso e lancio disco) – Atletica; – Andrea Liverani (Bronzo Carabina 50 metri) – Tiro a segno. (LNews)